Blast Near Macron Hotel: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के होटल के पास सीरियल ब्लास्ट

अल जजीरा के अनुसार, राजधानी की यात्रा के दौरान जिस होटल में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ठहरने वाले थे, उसके पास दो धमाकों की आवाज सुनी गई। धमाकों के बाद अधिकारियों ने सड़कों को सील कर दिया। मैक्रोन ने सोमवार (स्थानीय समय) को सीरियाई लोगों के लिए फ्रांस के समर्थन की पुष्टि की और देश की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर दमिश्क पहुंचने पर एक संप्रभु, एकजुट और शांतिपूर्ण सीरिया का आह्वान किया। यह आयोजन किसी सेवारत यूरोपीय संघ के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा सीरिया की पहली आधिकारिक यात्रा का प्रतीक है।