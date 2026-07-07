Pm Modi Indonesia visit: ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल ‘अस्त्र’ मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया

India-Indonesia Relation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों में और मजबूती आई है। जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात के दौरान हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। रक्षा समझौतों की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन को देखते हुए इंडोनेशिया ने भारत से हवा से हवा में मार करने वाली ‘अस्त्र’ मिसाइलें खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा, इसके अलावा इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस की अतिरिक्त यूनिट खरीदेगा करेगा।। फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश है।