डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के बाद अब अमेरिका जाएंगे शी जिनपिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कब होगा चाइनीज़ राष्ट्रपति का दौरा

ट्रंप के चीन दौरे के दौरान उनकी और जिनपिंग की कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने व्यापार असंतुलन, टैरिफ, व्यापार बढ़ाने, टेक्नोलॉजी, एआई, ताइवान मुद्दा, फेंटानिल, क्रिटिकल मिनरल्स, ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट खोलने पर बातचीत की। गौरतलब है कि उस समय ईरान युद्ध खत्म नहीं हुआ था। ट्रंप ने स्थिरता और आर्थिक लाभ पर जोर दिया। दोनों ने अमेरिका-चीन संबंधों को स्थिर रहने को ज़रूरी बताते हुए इसके लिए हर संभव प्रयास करने पर सहमति जताई। जिनपिंग से मीटिंग के बाद ट्रंप ने दावा किया कि चीन की तरफ से अब ईरान को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों की सप्लाई नहीं की जाएगी। ट्रंप ने बताया कि जिनपिंग ने उन्हें इसका आश्वासन दिया। ट्रंप और जिनपिंग के बीच ईरान के तेल पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने बताया कि जिनपिंग ने उनसे कहा कि अमेरिका के खिलाफ चीन कोई युद्ध नहीं लड़ रहा है, लेकिन ईरान से तेल खरीदना उनके लिए अहम है। जिनपिंग ने यह भी साफ कर दिया कि चीन ईरान से काफी ज़्यादा तेल खरीदता है और ऐसा करना जारी रखना चाहेगा।