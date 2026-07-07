श्रीलंका की जेल में भीषण हिंसा, 26 लोगों की हुई मौत और 100 से ज़्यादा हुए घायल

बताया जा रहा है कि यह हिंसा ड्रग्स तस्करी को लेकर दो कैदी गुटों के बीच विवाद की वजह से हुई। एक गुट जेल में ड्रग्स का समर्थन कर रहा था, दूसरा इसका विरोध कर रहा था। कैदियों ने हिंसा के दौरान जेल अस्पताल पर भी हमला किया, हथियार छीनने की कोशिश की और जेल तोड़कर भागने की भी कोशिश की। इस दौरान गोलीबारी हुई, आगजनी की गई और गंभीर झड़पें हुईं।