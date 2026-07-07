थाईलैंड में मिली 2,000 साल पुरानी सोने की दो अंगूठियाँ, एक का भारत से कनेक्शन आया सामने

थाईलैंड (Thailand) के पश्चिमी हिस्से में पुरातत्वविदों को करीब 2,000 साल पुरानी दो सोने की अंगूठियाँ (Gold Rings) मिली हैं। ये खोज फेचाबुरी प्रांत के डॉन याई थोंग पुरातात्विक स्थल पर चल रही खुदाई के दौरान हुई। ये अंगूठियाँ मानव कंकालों के अवशेषों के साथ मिली हैं। माना जा रहा है कि ये किसी संपन्न व्यक्ति के अंतिम संस्कार से जुड़ी हो सकती हैं। थाईलैंड के फाइन आर्ट्स विभाग के अनुसार पिछले सप्ताह हुई खुदाई में मिली एक अंगूठी का भारत (India) से कनेक्शन सामने आया है।