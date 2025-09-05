अनुतिन चार्नविराकुल बने थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री

थाईलैंड (Thailand) में पैतोंगटार्न शिनावात्रा (Paetongtarn Shinawatra) को कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया था। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा शिनावात्रा को पीएम पद से हटाए जाने के बाद से ही लोगों के मन में यह सवाल था कि थाईलैंड का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब इस सवाल का जवाब भी हमें मिल गया है। अनुतिन चार्नविराकुल (Anutin Charnvirakul) को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। चार्नविराकुल, थाईलैंड के 32वें प्रधानमंत्री हैं।
चार्नविराकुल को आज, शुक्रवार, 5 सितंबर को थाईलैंड की प्रतिनिधि सभा में हुए मतदान में 492 में से 247 से ज़्यादा वोट मिले। इससे उन्हें बहुमत हासिल हो गया। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर वोटों की पुष्टि होनी बाकी है। चार्नविराकुल और उनकी सरकार, थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न (Maha Vajiralongkorn) से औपचारिक नियुक्ति मिलने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे।
58 वर्षीय चार्नविराकुल, भूमजैथाई पार्टी (Bhumjaithai Party) के नेता हैं और एक अनुभवी राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले वह थाईलैंड के गृह मंत्री और उप-प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान वह देश के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनकी आलोचना हुई थी। इसके अलावा वह डिप्टी कॉमर्स मंत्री और डिप्टी स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं।