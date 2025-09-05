अनुतिन चार्नविराकुल बने थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री

थाईलैंड (Thailand) में पैतोंगटार्न शिनावात्रा (Paetongtarn Shinawatra) को कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया था। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत द्वारा शिनावात्रा को पीएम पद से हटाए जाने के बाद से ही लोगों के मन में यह सवाल था कि थाईलैंड का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब इस सवाल का जवाब भी हमें मिल गया है। अनुतिन चार्नविराकुल (Anutin Charnvirakul) को थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। चार्नविराकुल, थाईलैंड के 32वें प्रधानमंत्री हैं।