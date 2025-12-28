आज युद्ध को लेकर ट्रंप की बैठक, उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर दागीं 40 मिसाइलें, दहलकर जेलेंस्की बोले- पुतिन…

रूस ने कीव और आसपास के क्षेत्रों में हवाई हमले किए हैं। इसमें दो लोगों की मौत हो गई है। जबकि चार अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने 500 से अधिक ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलें दागीं। यह हमला 10 घंटे से अधिक समय तक चला, जिससे कीव में दैनिक जीवन बाधित हुआ और कई घंटों तक बिजली गुल रही।