28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

आज युद्ध को लेकर ट्रंप की बैठक, उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर दागीं 40 मिसाइलें, दहलकर जेलेंस्की बोले- पुतिन…

जेलेंस्की फ्लोरिडा में आज ट्रंप से मिलेंगे। जहां रूस-यूक्रेन युद्ध और शांति योजना पर चर्चा होगी। उधर, रूस ने कीव पर हमला कर दिया है, जिस पर जेलेंस्की ने पुतिन को 'युद्ध का आदमी' कहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 28, 2025

Putin Vs zelensky

Putin Vs zelensky: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध (Photo Credit: Putin Zelensky X Handle)

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की आज यानी कि रविवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। जहां रूस-यूक्रेन युद्ध की शांति योजना और संभावित अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा होगी।

इससे पहले, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और आस-पास के इलाकों में जोरदार हमला कर दिया है। इस पर जेलेंस्की ने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन को 'युद्ध का आदमी' कहा है।

जेलेंस्की बोले- हम शांति चाहते हैं

जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बैठक से एक दिन पहले लंबे समय से चल रहे हमले को रूस के इरादों से जोड़ा।जेलेंस्की ने कहा- हम शांति चाहते हैं। और पुतिन युद्ध के आदमी हैं।

जेलेंस्की फ्लोरिडा में ट्रंप से मिलने वाले हैं, जहां वे रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए 20-सूत्रीय शांति योजना पेश करेंगे। इससे पहले जेलेंस्की कनाडा में रुके थे, जहां उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वे किसी भी शांति प्रस्ताव को अपनी मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं करेंगे

कनाडा में जेलेंस्की ने विभिन्न नेताओं से की मुलाकात

कनाडा में जेलेंस्की ने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और नाटो और यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध के मैदान और राजनयिक मोर्चे पर कड़ी चुनौती देने का आग्रह किया, ताकि वे युद्ध को लंबा न खींच सकें। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को युद्ध के न्यायपूर्ण अंत में हेरफेर करने से रोकना होगा।

रूस ने 500 से अधिक ड्रोन यूक्रेन में भेजे

रूस ने कीव और आसपास के क्षेत्रों में हवाई हमले किए हैं। इसमें दो लोगों की मौत हो गई है। जबकि चार अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने 500 से अधिक ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलें दागीं। यह हमला 10 घंटे से अधिक समय तक चला, जिससे कीव में दैनिक जीवन बाधित हुआ और कई घंटों तक बिजली गुल रही।

लोगों को बचाने में जुटी टीम

जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले से सामान्य आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बचाव दल उनमें से एक के मलबे के नीचे फंसे एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। राजधानी और क्षेत्र के कुछ जिलों में वर्तमान में बिजली और हीटिंग उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने बताया कि आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही हवाई हमले का अलर्ट खत्म होगा, बचाव दल और मरम्मत टीमें काम शुरू कर देंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

28 Dec 2025 08:33 am

Hindi News / World / आज युद्ध को लेकर ट्रंप की बैठक, उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर दागीं 40 मिसाइलें, दहलकर जेलेंस्की बोले- पुतिन…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘मोदी मुनीर से डरते हैं’, पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी बोले- भारत से दोबारा युद्ध को तैयार

Pakistan Army Chief President Rumors
विदेश

नेपाल में भी चुनाव की तैयारी शुरू, पीएम सुशीला कार्की ने की शीर्ष नेताओं के संग बैठक

Sushila Karki
विदेश

भारत में अरावली को लेकर बवाल, उधर खतरनाक पहाड़ों को चीरकर चीन ने बनाया दुनिया का सबसे लंबा टनल एक्सप्रेसवे, कैसे?

World Longest Tunnel
विदेश

मंगल मिशन के लिए उम्मीद जगी, इंसानों की लैंडिंग के लिए संभावित क्षेत्र की पहचान

AI Generated Image
विदेश

सोमालीलैंड को इजरायल की मान्यता से बवाल क्यों? अमेरिका, अफ्रीकन यूनियन भी हैं खिलाफ

Benjamin Netanyahu
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.