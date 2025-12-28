आज युद्ध को लेकर ट्रंप की बैठक, उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर दागीं 40 मिसाइलें, दहलकर जेलेंस्की बोले- पुतिन…

Putin Vs zelensky: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध (Photo Credit: Putin Zelensky X Handle)
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की आज यानी कि रविवार को फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। जहां रूस-यूक्रेन युद्ध की शांति योजना और संभावित अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर चर्चा होगी।
इससे पहले, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और आस-पास के इलाकों में जोरदार हमला कर दिया है। इस पर जेलेंस्की ने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन को 'युद्ध का आदमी' कहा है।
जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बैठक से एक दिन पहले लंबे समय से चल रहे हमले को रूस के इरादों से जोड़ा।जेलेंस्की ने कहा- हम शांति चाहते हैं। और पुतिन युद्ध के आदमी हैं।
जेलेंस्की फ्लोरिडा में ट्रंप से मिलने वाले हैं, जहां वे रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए 20-सूत्रीय शांति योजना पेश करेंगे। इससे पहले जेलेंस्की कनाडा में रुके थे, जहां उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वे किसी भी शांति प्रस्ताव को अपनी मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं करेंगे
कनाडा में जेलेंस्की ने कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और नाटो और यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध के मैदान और राजनयिक मोर्चे पर कड़ी चुनौती देने का आग्रह किया, ताकि वे युद्ध को लंबा न खींच सकें। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को युद्ध के न्यायपूर्ण अंत में हेरफेर करने से रोकना होगा।
रूस ने कीव और आसपास के क्षेत्रों में हवाई हमले किए हैं। इसमें दो लोगों की मौत हो गई है। जबकि चार अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने 500 से अधिक ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलें दागीं। यह हमला 10 घंटे से अधिक समय तक चला, जिससे कीव में दैनिक जीवन बाधित हुआ और कई घंटों तक बिजली गुल रही।
जेलेंस्की ने कहा कि इस हमले से सामान्य आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बचाव दल उनमें से एक के मलबे के नीचे फंसे एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। राजधानी और क्षेत्र के कुछ जिलों में वर्तमान में बिजली और हीटिंग उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने बताया कि आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। बताया जा रहा है कि जैसे ही हवाई हमले का अलर्ट खत्म होगा, बचाव दल और मरम्मत टीमें काम शुरू कर देंगी।
