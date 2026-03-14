ईरान करने जा रहा है बड़ा ‘खेला’! करेगा कुछ ऐसा कि ट्रंप के उड़ेंगे होश

ईरान (Iran) के खिलाफ अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) के हमले जारी हैं। ईरान भी इस युद्ध में झुक नहीं रहा और जवाबी कार्रवाई करते हुए इज़रायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले कर रहा है। युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में हालात काफी गंभीर हैं। आज इस युद्ध का 15वां दिन है और इसकी वजह से अब तक जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है। दुनियाभर में इस युद्ध की वजह से तेल-गैस का संकट भी पैदा हो गया है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से कुछ चुनिंदा जहाजों को ही गुज़रने दिया जा रहा है। इनमें भारत के जहाज भी शामिल हैं। युद्ध के बीच अब ईरान होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होने वाले व्यापार के विषय में बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है।