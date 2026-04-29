29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

यूएई ने क्यों छोड़ा 59 साल पुराना साथ? पूर्व भारतीय राजदूत ने बताई वजह, भारत को कैसे होगा फायदा

Navdeep Suri on UAE OPEC Exit: UAE के OPEC छोड़ने पर पूर्व राजदूत नवदीप सूरी ने अहम वजहें बताई हैं। इस फैसले से तेल बाजार और भारत पर क्या असर पड़ सकता है, जानें पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 29, 2026

Navdeep Suri on UAE OPEC Exit

Navdeep Suri on UAE OPEC Exit (AI Image)

Impact of UAE leaving OPEC on India: तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक (OPEC) से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बाहर निकलने के फैसले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में चर्चा बढ़ा दी है। हालांकि, कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। लंबे समय से चल रही रणनीतिक सोच का हिस्सा है। यूएई में भारत के पूर्व राजदूत नवदीप सूरी ने इस फैसले के पीछे के कारणों और इसके संभावित प्रभावों पर अपनी राय दी है।

क्यों नाराज था यूएई?

पूर्व राजदूत नवदीप सूरी के अनुसार, यूएई की नाराजगी 2021 से ही सामने आने लगी थी। उस समय ओपेक ने यूएई का उत्पादन कोटा 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन तय किया था, जबकि उसकी उत्पादन क्षमता इससे अधिक थी। ऐसे में यूएई अधिक उत्पादन करना चाहता था, लेकिन ओपेक की सीमाएं उसके लिए बाधा बन रही थीं।

ओपेक से बाहर आने के बाद यूएई अब अपने उत्पादन को बाजार की जरूरतों के अनुसार अधिक लचीलेपन के साथ तय कर सकेगा।

सुरक्षा और क्षेत्रीय हालात भी कारण

सूरी ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां भी यूएई के फैसले में एक कारक हो सकती हैं। उन्होंने संकेत दिया कि हाल के कुछ सालों में क्षेत्र में हुई घटनाओं ने यूएई की रणनीतिक सोच को प्रभावित किया है। हालांकि, इन मुद्दों पर अलग-अलग विश्लेषकों की राय अलग हो सकती है।

भारत को क्या हो सकता है फायदा

पूर्व राजदूत के अनुसार, इस फैसले से भारत को संभावित रूप से दो तरह के लाभ मिल सकते हैं।

पहला, अगर यूएई उत्पादन बढ़ाता है तो वैश्विक स्तर पर तेल की आपूर्ति बढ़ सकती है, जिससे कीमतों पर दबाव आ सकता है। इसका फायदा भारत जैसे बड़े आयातक देशों को मिल सकता है।

दूसरा, भारत और यूएई के मजबूत संबंधों के चलते दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और बढ़ सकता है।

गैर-तेल अर्थव्यवस्था पर ध्यान

यूएई लंबे समय से अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार का फोकस अब ऐसे सेक्टरों पर है जो भविष्य में स्थायी और विविध आय का स्रोत बन सकें। इसी रणनीति के तहत यूएई तेल से होने वाली कमाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे क्षेत्रों में निवेश करने में लगा रहा है।

अबू धाबी और दुबई जैसे शहरों को ग्लोबल टेक और बिजनेस हब के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए फ्री जोन, स्टार्टअप्स और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ओपेक से बाहर निकलने के बाद यूएई को तेल उत्पादन और उससे होने वाली आय पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा, जिसे वह अपनी इस दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकता है।

ये भी पढ़ें

‘भगवंत मान कोर्ट में हाजिर हो, अन्यथा जमानत होगी रद्द’, मानहानि केस में मानसा की कोर्ट की कड़ी चेतावनी
राष्ट्रीय
Bhagwant Mann

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

29 Apr 2026 03:59 pm

Published on:

29 Apr 2026 03:54 pm

Hindi News / National News / यूएई ने क्यों छोड़ा 59 साल पुराना साथ? पूर्व भारतीय राजदूत ने बताई वजह, भारत को कैसे होगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

बंगाल में बदलाव की आहट? विजय कुमार चौधरी का दावा- दीदी का किला ढहना अब तय है

Vijay Kumar Chaudhary
राष्ट्रीय

‘भगवंत मान कोर्ट में हाजिर हो, अन्यथा जमानत होगी रद्द’, मानहानि केस में मानसा की कोर्ट की कड़ी चेतावनी

Bhagwant Mann
राष्ट्रीय

7 AAP सांसद अब BJP में: राष्ट्रपति से मिलेंगे CM भगवंत मान, चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति में क्या होगा असर?

Bhagwant Mann Slams Raghav Chadha
राष्ट्रीय

साबरकांठा में भीषण सड़क हादसा, यात्री वैन से टकराई तेज रफ्तार कार, 6 की मौके पर मौत 8 अभी भी घायल

Road Acciden in , Sabarkantha
राष्ट्रीय

‘Go Back’, आर. जी. कर पीड़िता की मां और भाजपा उम्मीदवार रतना देबनाथ के खिलाफ पनिहाटी में लगे नारे

Ratna Debnath
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.