कोई भी सिख नहीं रखेगा CM भगवंत मान से संबंध, शराब वाले मामले में अकाल तख्त ने सुनाई सजा, BJP-कांग्रेस ने क्या कहा?

अकाल तख्त के फैसले के बाद भाजपा ने भी मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की है। भाजपा ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब की घोषणा कोई सामान्य बयान नहीं बल्कि सिख पंथ की सर्वोच्च संस्था का फैसला है। पार्टी का कहना है कि जब अकाल तख्त किसी मुख्यमंत्री के आचरण पर गंभीर आपत्ति जताता है तो यह नैतिक जवाबदेही का विषय बन जाता है। भाजपा ने दावा किया कि भगवंत मान अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं और उन्हें पद छोड़कर सिख संगत से क्षमा मांगनी चाहिए।