अब TMC विधायक मदन मित्रा को किस बात का सता रहा डर? बोले- ‘जिस सिंबल से चुनाव जीता, उसे छोड़ा तो केस होगा’

मित्रा ने माना कि मौजूदा हालात अभी सही नहीं। उन्होंने कहा- मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि स्थिति बहुत गंभीर है। इस बीच, TMC सूत्रों ने बताया है कि पार्टी अब हर मोर्चे पर सतर्क है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से पार्टी में सुधार की कोशिशें चल रही हैं।