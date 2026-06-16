TMC में 20 सांसदों की बगावत, AAP से कैसे अलग निकली ममता बनर्जी की रणनीति?

TMC Crisis: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में 20 सांसदों की बगावत और आम आदमी पार्टी (आप) में सात राज्यसभा सांसदों के अलग होने के घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में दलबदल और संसदीय रणनीति को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दोनों मामलों में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बड़े स्तर पर असंतोष सामने आया, लेकिन राजनीतिक प्रबंधन और संसदीय प्रक्रियाओं के इस्तेमाल में बड़ा अंतर दिखाई दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि टीएमसी नेतृत्व ने शुरुआती स्तर पर ही ऐसा कदम उठाया, जिससे बागी गुट को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, जबकि आम आदमी पार्टी के मामले में बागी सांसद शुरुआती बढ़त लेने में सफल रहे। समझिए दोनों पार्टियों में कैसे घटनाक्रम समान, पर दांव अलग।