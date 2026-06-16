Jewar Airport: जेवर एयरपोर्ट के लिए जिन्होंने जमीनें दी, वही 170 किसान बने पहली उड़ान के मुसाफिर

Jewar Airport Noida: उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सोमवार को एक नया इतिहास रच दिया। एयरपोर्ट से पहली विशेष उड़ान का संचालन किया गया, लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य उड़ान नहीं थी। इस विमान में वे किसान सवार थे, जिन्होंने कभी अपनी जमीन देकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का रास्ता आसान बनाया था। जेवर से लखनऊ पहुंचने पर इन किसानों का मुख्यमंत्री आवास में भव्य स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से मुलाकात की और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज जेवर केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि विकास का बड़ा केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब जेवर ऐसा स्थान बन गया है, जहां ‘कुबेर’ भी आना चाहते हैं। उन्होंने एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू करने के लिए इंडिगो एयरलाइन का भी धन्यवाद किया।