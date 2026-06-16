टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से CID ने की 6 घंटे तक पूछताछ, जानें क्या है पूरा मामला?

Abhishek Banerjee CID Interrogation: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ बयान से जुड़े मामले में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से छह घंटे से ज्यादा पूछताछ की है। एक अधिकारी के मुताबिक, जांच एजेंसी ने मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर उनसे सवाल किए। यह मामला चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक कथित बयान को लेकर दर्ज किया गया था, जिसकी जांच सीआईडी कर रही है।