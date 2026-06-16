अमृतसर से कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन सेवा आज से बहाल, जानें क्या है नया टाइम टेबल और रूट

अमृतसर में जम्मू निवासी अरुण शर्मा ने वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा दोबारा शुरू होने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू के लिए हवाई यात्रा काफी महंगी पड़ती है ऐसे में दूसरे राज्यों से आने वाले लोग पहले अमृतसर पहुंचकर वंदे भारत ट्रेन के जरिए आसानी से जम्मू-कटरा जा सकेंगे। अरुण शर्मा ने कहा कि ट्रेन का समय भी सुविधाजनक है और इससे यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। यह सेवा जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी।