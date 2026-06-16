ट्विशा शर्मा डेथ केस: कोर्ट में क्या-क्या हुआ? CBI की मांग और परिवार की दलील के बारे में वकील ने दी एक-एक जानकारी

एजेंसी का कहना है कि कई लोगों के बयान अभी दर्ज किए जाने बाकी हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों जैसे मोबाइल के डाटा और फोरेंसिक रिपोर्टों की भी गहन जांच चल रही है। कुछ अहम रिपोर्टों का इंतजार अभी भी किया जा रहा है, जिनमें दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी शामिल है।