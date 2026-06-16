‘ममता बनर्जी के सामने अंडे फेंके गए’, अपने ऊपर हुए हुए हमले के बाद क्या बोले TMC विधायक? Z सिक्योरिटी पर उठाया सवाल

घोष ने पुलिस और सीआईडी की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि चार दिन पहले CID ने ममता बनर्जी के घर पर छापा मारा था। उस दौरान दो स्वतंत्र गवाहों को साथ लाया गया था। अब पता चला है कि उनमें से एक ही शख्स कल अंडा फेंकने वाले हमलावर के रूप में सामने आया।