झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ NDA सांसदों का संसद परिसर में मार्च, राहुल गांधी से मांगा जवाब

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, 'झारखंड के युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया और अत्याचार किया गया, उससे राहुल गांधी की मानसिकता का पता चलता है। यह दिखाता है कि उनके समर्थकों की सरकार वाले राज्य में युवाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें न्याय से वंचित किया जा रहा है। दूसरी ओर, राहुल गांधी खुद सदन में उपस्थित नहीं होते और गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ फैला रहे हैं और गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।'