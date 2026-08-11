Surguja News: छात्राएं रोती हुईं बोलीं- हॉस्टल की गार्ड हमसे धुलवाती है वर्दी, रात में करवाती है मालिश, देती है धमकी

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम खम्हरिया स्थित बालिका छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने वहां पदस्थ महिला गार्ड की शिकायत (Hostel girls complaint) जिला पंचायत सदस्य राधा रवि से की है। दरअसल जिला पंचायत सदस्य 3 दिन पूर्व अचानक हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंच गईं। यहां उन्होंने छात्राओं से हॉस्टल में उन्हें मिल रही सुविधओं के संबंध में पूछताछ शुरु की। इस दौरान छात्राओं ने महिला गार्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह जबरन उनसे अपनी वर्दी और कपड़े धुलवाती है तथा रात में शरीर की मालिश करवाती है। छात्राओं की यह बात सुनकर जिला पंचायत सदस्य भी हैरान रह गईं। उन्होंने तत्काल फोन पर ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त से मामले की शिकायत की। शिकायत के बाद गार्ड को वहां से हटाने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है।