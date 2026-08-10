Ambikapur News: अभाविप ने कुलपति पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा- ये VC बनने के लायक ही नहीं, हमारी सरकार की भी है गलती

अंबिकापुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय (Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya Surguja) में कथित वित्तीय अनियमितताओं, कुप्रबंधन और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने मोर्चा खोल दिया है। परिषद के प्रदेश मंत्री अनंत सोनी ने सोमवार को प्रेसवार्ता कर विश्वविद्यालय के विभिन्न मदों में खर्च, कुलपति आवास, फर्नीचर खरीदी, टेंडर प्रक्रिया और शुल्क वृद्धि को लेकर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिषद का कहना है कि विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी कर विश्वविद्यालय की राशि का अनावश्यक उपयोग किया जा रहा है। वहीं अभाविप ने इस मामले में अपनी ही सरकार को भी घेरा है। उनका कहना है कि विवि सरकार की निगरानी में नहीं चल रहा है। उन्होंने कुलपति के एलिजिबिलिटी को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि कहीं न कहीं भाजपा सरकार की गलती है, जिन्होंने ऐसे लोगों को क्यों बैठाया। उन्होंने विस घेराव की भी बात कही है।