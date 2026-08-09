Ambikapur News: मलेरिया प्रभावित क्षेत्र मतरिंगा पहुंचे सरगुजा कलेक्टर, देखी व्यवस्था, यहां मिल चुके हैं 39 मरीज

अंबिकापुर. सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत रविवार को मलेरिया प्रभावित क्षेत्र (Malaria Effected Area) उदयपुर विकासखंड के ग्राम मतरिंगा पहुंचे। यहां 39 मलेरिया पीडि़त मिल चुके हैं। वर्तमान में क्षेत्र में जांच के दौरान वर्तमान में मलेरिया के 3 मरीज सामने आए हैं, जिनका उपचार जारी है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं मैदानी अमले को प्रभावित क्षेत्र में सघन सर्वे करने के निर्देश दिए। उन्होंने घर-घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच करने, संदिग्ध मरीजों के तत्काल सैंपल लेने तथा पॉजिटिव पाए जाने पर समय पर उपचार सुनिश्चित करने कहा। बता दें कि इतनी संख्या में मलेरिया प्रभावितों के मिलने के बाद क्षेत्र में हडक़ंप मचा हुआ था।