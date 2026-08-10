Snake in Shop: कपड़ा दुकान में घुस गया करैत सांप, दुकानदार-कर्मचारियों में मचा हडक़ंप, भागते निकले बाहर, देखें Video

लखनपुर। सरगुजा जिले के लखनपुर नगर स्थित एक कपड़ा दुकान में रविवार की रात करीब 5 फीट लंबा करैत सांप (Snake entered in shop) घुसने से हडक़ंप मच गया। दुकान में मौजूद लोगों के बीच अफरातफरी की स्थिति बन गई। वे दुकान से तत्काल बाहर निकल गए। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया। इस दौरान मोबाइल में लोगों ने इसका वीडियो बनाया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग द्वारा सांप को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। सांप के रेस्क्यू के बाद दुकानदार और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली।