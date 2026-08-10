11 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Surguja Crime News: नहीं पकड़े गए 1 करोड़ की ज्वेलरी उठाइगीरी के आरोपी, व्यापारियों का थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरु

Surguja crime: सीतापुर स्थित श्री काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स के संचालक दिनदहाड़े हुए थे उठाइगीरी के शिकार, सीसीटीवी में कैद हुआ था आरोपियों का चेहरा, लेकिन अब तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस
2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 10, 2026

1 crore jewellery lifting case

Surguja crime news, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारी (Photo- Patrika)

सीतापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर स्थित श्री काशी विश्वनाथ ज्वेलर्स के संचालक 26 जुलाई की दिनदहाड़े 1 करोड़ रुपए के सोने-चांदी की उठाइगीरी (1 crore jewellery lifting) का शिकार हो गए थे। वे अपनी स्कूटी पर जेवरात से भरा बैग रखकर दुकान का शटर खोल रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों का चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। इस घटना को 20 दिन बीच चुके हैं। लेकिन पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। घटना को काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगने से सराफा व्यापारियों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। पुलिस के आश्वासन के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित सराफा व्यापारी एवं व्यापारी संघ के सदस्यों ने थाना परिसर के सामने में अनिश्चितकालीन धरना शुरु कर दिया है।

इस संबंध में सीतापुर के व्यापारियों का कहना है कि इस बड़ी वारदात (Crime in Sitapur) के बाद उन्होंने एसडीओपी और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी तथा चोरी गए जेवरात की बरामदगी की मांग की थी। पुलिस प्रशासन की ओर से जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया, लेकिन समय बीतने के बाद भी मामले में कोई ठोस सफलता सामने नहीं आई।

व्यापारी संघ का कहना है कि 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की उठाइगीरी जैसी गंभीर घटना के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होना चिंता का विषय है। व्यापारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गए जेवरात की बरामदगी की दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उठाइगीरी (Lifting) की घटना के बाद नगर में चोरी की 2 और वारदात हो चुकी है। इसके आरोपी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं।

Businessmen protest: मांगे पूरी होने तक देंगे धरना

व्यापारियों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते, वे धरने पर बैठे रहेंगे। व्यापारियों के इस कदम से पुलिस महकमे पर भी दबाव बढऩे लगा है। व्यापारी इस बात को लेकर भी नाराज हैं कि सीसीटीवी में आरोपियों की फुटेज स्पष्ट नजर आ रही है, इसके बाद भी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही है। यह पुलिस की सूचना तंत्र पर भी सवाल है।

Ambikapur News: आरक्षक की मौत के 37 दिन बाद ‘आयुष्मान सारथी’ से आया मैसेज, आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, पत्नी बोली- कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

ये भी पढ़ें
Constable death case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2026 08:36 pm

Published on:

10 Aug 2026 08:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Surguja Crime News: नहीं पकड़े गए 1 करोड़ की ज्वेलरी उठाइगीरी के आरोपी, व्यापारियों का थाने के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरु

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Snake in Shop: कपड़ा दुकान में घुस गया करैत सांप, दुकानदार-कर्मचारियों में मचा हडक़ंप, भागते निकले बाहर, देखें Video

Snake entered in cloth shop
अंबिकापुर

Ambikapur News: अभाविप ने कुलपति पर लगाए कई गंभीर आरोप, कहा- ये VC बनने के लायक ही नहीं, हमारी सरकार की भी है गलती

ABVP serious allegation on VC
अंबिकापुर

Ambikapur News: आरक्षक की मौत के 37 दिन बाद ‘आयुष्मान सारथी’ से आया मैसेज, आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं, पत्नी बोली- कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए

Constable death case
अंबिकापुर

Ambikapur Snake Bite: रात 2.30 बजे युवक के होंठ पर कुछ काटने का हुआ एहसास, नींद खुली तो बिस्तर पर लेटा था करैंत, हुई मौत

Snake bite in Ambikapur
अंबिकापुर

Ambikapur News: मलेरिया प्रभावित क्षेत्र मतरिंगा पहुंचे सरगुजा कलेक्टर, देखी व्यवस्था, यहां मिल चुके हैं 39 मरीज

Surguja collector reached malaria effected area
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.