Crime in Surguja: दिनदहाड़े 1 करोड़ की ज्वेलरी से भरा बैग पार, CCTV में कैद हुआ बदमाश, स्कूटी में रखकर दुकान खोल रहा था संचालक

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सीतापुर मुख्य बाजार से 1 करोड़ रुपए के सोने-चांदी से भरा बैग एक बदमाश ने पार (Lifting in Surguja) कर दिया। घटना के दौरान ज्वेलरी दुकान का संचालक स्कूटी में सोने-चांदी से भरा बैग रखा था। वह दुकान का शटर खोलने गया ही था कि मौका पाकर बदमाश बैग उठाकर वहां से भाग निकला। जब संचालक लौटा तो बैग गायब देख उसके होश उड़ गए। उसने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक युवक बैग लेकर भागता नजर आया। इसकी रिपोर्ट उसने सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की खोजबीन में जुट गई है।