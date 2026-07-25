Ambikapur News: 7 साल बाद जेल से रिहा होने की थी खुशी, लेकिन 2 घंटे बाद ही किस्मत ने दे दिया धोखा, घर पहुंची लाश

अंबिकापुर. दूसरी पत्नी की हत्या के मामले (Wife murder case) में 7 साल तक सजा काटने के बाद बंदी की आजादी का इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन किस्मत ने उसे घर की चौखट तक भी नहीं पहुंचने दिया। केंद्रीय जेल से रिहा होने के महज 2 घंटे बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घर लौटने की जगह उसका पार्थिव शरीर पहुंचा, जिससे परिवार में मातम पसर गया। दरअसल गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम खलिबा निवासी श्याम जतन साय 66 वर्ष की 2 पत्नी थीं। उसने 7 साल पूर्व अपनी दूसरी पत्नी की हत्या कर दी थी। वर्ष 2022 में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। तब से वह केन्द्रीय जेल अंबिकापुर में निरूद्ध था।