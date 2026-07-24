Kidnap and Murder: सूरजपुर में युवक की अपहरण कर हत्या, दोस्तों के साथ कर रहा था पार्टी, दर्जनभर युवकों ने वारदात को दिया अंजाम

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत एक युवक की गुरुवार को बाइक व चारपहिया वाहन में सवार दर्जनभर युवकों ने अपहरण (Kidnapping) कर लिया। इस दौरान वह 3-4 दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इसके बाद कुछ दूर ले जाकर डंडे व हाथ-मुक्के से उसकी बेदम पिटाई की। फिर बेहोशी की हालत में उसे सडक़ किनारे फेंक कर चले गए। परिजन जब खोजते हुए पहुंचे तो उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। फिर उसे गंभीर हालत में लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, यहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज कर मामला संबंधित थाने को भेज दिया है।