Kidnap and Murder: सूरजपुर में युवक की अपहरण कर हत्या, दोस्तों के साथ कर रहा था पार्टी, दर्जनभर युवकों ने वारदात को दिया अंजाम

Kidnap and murder, (Photo source- ipleaders)
अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत एक युवक की गुरुवार को बाइक व चारपहिया वाहन में सवार दर्जनभर युवकों ने अपहरण (Kidnapping) कर लिया। इस दौरान वह 3-4 दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इसके बाद कुछ दूर ले जाकर डंडे व हाथ-मुक्के से उसकी बेदम पिटाई की। फिर बेहोशी की हालत में उसे सडक़ किनारे फेंक कर चले गए। परिजन जब खोजते हुए पहुंचे तो उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। फिर उसे गंभीर हालत में लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, यहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज कर मामला संबंधित थाने को भेज दिया है।
सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम गोंदा निवासी हरिनंदन राजवाड़े (Kidnap and murder of young man) पिता स्व. रामप्रसाद राजवाड़े 36 वर्ष के घर 23 जुलाई की दोपहर अंबिकापुर से 2 दोस्त तुषार और राहुल घूमने गए थे। इस दौरान हरिनंदन उन्हें लेकर गांव के ही राजेंद्र प्रसाद के घर गया। इसके बाद चारों वहां शराब की पार्टी कर रहे थे। यह बात जब गांव के ही ललित को पता चली तो वह अपने 10-15 दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया।
इसके बाद गाली-गलौज करते हुए हरिनंदन को जबरन खींचते हुए चारपहिया वाहन में बैठाया और लेकर चले गए। यह बात राजेंद्र ने हरिनंदन के बड़े भाई बमभोला को बताई तो वह अन्य लोगों के साथ भाई को खोजने निकल पड़ा।
काफी खोजबीन के बाद हरिनंदन भैंसामुंडा से लगे ग्राम केवरा के चौक के पास सडक़ किनारे बेहोशी की हालत में मिला। उसके शरीर से खून बह रहा था तथा चोटों के कई निशान थे। उसे डंडे व अन्य चीजों से बेदम पीटा (Kidnap and brutally beaten) गया था।
मारपीट में गंभीर रूप से घायल हरिनंदन को उसके परिजन व दोस्त लेकर शाम को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरु की। इसी दौरान देर रात करीब 2 बजे उसकी मौत (Death in hospital) हो गई। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर परिजन का बयान दर्ज किया। शुक्रवार की सुबह पुलिस ने पीएम पश्चात शव उसके परिजन को सौंप दिया।
बताया जा रहा है कि मृतक हरिनंदन का गांव के ही ललित से जमीन का विवाद (Murder in land dispute) चल रहा था। 15 दिन पूर्व भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी बीच गुरुवार को जब यह बात ललित को पता चली कि हरिनंदन अपने दोस्तों के साथ राजेंद्र के घर बैठकर शराब पार्टी कर रहा है तो वह अपने साथ 10-15 युवकों को लेकर पहुंच गया और अपहरण कर ले गया था।
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