Snake Bite Ambikapur: सोते समय 22 वर्षीय पत्नी बोली- मुझे कुछ काट लिया है, देखा तो साथ लेटा था करैंत सांप, हुई मौत

अंबिकापुर। बारिश के सीजन में सरगुजा संभाग में सर्पदंश (Snake bite) की घटनाएं बढ़ गई हैं। जहरीले सांप बिलों से निकलकर लोगों के घरों में प्रवेश कर रहे हैं। सांप द्वारा डसने से कई लोगों की मौत हो जा रही है। इसी बीच जशपुर जिले के बागबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी एक 22 वर्षीय महिला को 20 जुलाई की अलसुबह जमीन पर सोते समय सांप ने डस लिया। कुछ काटने का एहसास होने पर उसने पति को ये बात बताई। जब पति ने लाइट जलाकर देखा तो बिस्तर पर करैंत सांप लेटा हुआ था। सांप को मारने के बाद परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे। रेफर किए जाने के बाद उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।