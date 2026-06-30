Snake Bite: रात में बिस्तर पर चढ़ गया जहरीला सांप, पिता-पुत्री समेत 3 को डसा, तीनों की गई जान

अंबिकापुर। बारिश का सीजन शुरु होते ही सरगुजा संभाग में सर्पदंश (Snake bite case) की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसी बीच बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में सोमवार की रात सोते समय पिता व उसकी 4 वर्षीय पुत्री को जहरीले सांप ने डस लिया। दोनों जमीन पर सो रहे थे, इसी दौरान बिस्तर पर सांप चढ़ गया और डस लिया। इससे दोनों की मौत हो गई। वहीं सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 13 वर्षीय बालिका को सोमवार की रात करैंत सांप ने डस लिया। वह मौसी के साथ जमीन पर सो रही थी। उसे भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।