Snake Bite: सोते समय युवक को पैर में किसी चीज के काटने का हुआ एहसास, लेकिन नहीं दिया ध्यान, सुबह मौत

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिविलदाग के बरांदा कोना में जहरीले सांप के डसने (Young died due to snake bite) से 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। दरअसल वह घर के बाहर जमीन पर सो रहा था, जबकि उसकी पत्नी व बच्चे बेड पर सोए थे। देर रात उसे पैर में किसी चीज के काटने का एहसास हुआ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। सुबह तक उसकी तबीयत बिगड़ गई और मुंह से झाग निकलने लगा। यह देख उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। जांच में उसके पैर में सर्पदंश (Snake bite) के निशान मिले। युवक की मौत से पत्नी व बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।