Murder in Balrampur: दादा ने कहा- तू कोई काम क्यों नहीं करता है? पोते ने बसुले से ताबड़तोड़ प्रहार कर की हत्या

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाडीह गांव में घरेलू विवाद में एक पोते ने अपने दादा की धारदार हथियार से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या (Murder in Balrampur) कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रविवार की दोपहर दादा ने उससे कहा कि तुम कहीं काम करने क्यों नहीं जाते हो? इस पर वह इतना गुस्सा हो गया कि बसुले से दादा को मार डाला। फिर वह गांव से भाग निकला। दादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उसे करीब 60 किमी दूर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।