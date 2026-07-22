Balrampur News: मूसलाधार बारिश में बह गई रपटा पुलिया, रास्ता बंद होने से छात्र से लेकर किसान तक परेशान

शंकरगढ़। विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत बेलसर में बेलसर से बचवार को जोडऩे वाली रपटा पुलिया लगातार हो रही बारिश और पानी के तेज बहाव (Balrampur causeway washed away) की भेंट चढ़ गई। पुलिया बह जाने से दोनों गांवों के बीच आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। सबसे अधिक परेशानी किसानों, विद्यार्थियों, मरीजों और रोजाना आने-जाने वाले ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है। वर्तमान में धान रोपाई और खेती-किसानी का कार्य पूरे क्षेत्र में तेजी से चल रहा है, ऐसे समय में मार्ग बंद होने से कृषि कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो गया है। रपटा बह जाने से पानी का तेज बहाव जारी है। लोग जान जोखिम में डालकर इस मार्ग पर आवागमन कर रहे हैं।