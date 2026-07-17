Balrampur Road accident: रिंग रोड पर तेज रफ्तार पिकअप पुलिया में गिरी, 1 युवक की मौत, 3 की हालत गंभीर

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज स्थित रिंग रोड पर शुक्रवार दोपहर सडक़ हादसे में पिकअप सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 घायल (Road accident in Balrampur) हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसा करीब 1.30 बजे हुआ। दरअसल तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर रिंग रोड स्थित पुलिया में करीब 15 फीट नीचे जा गिरी। पिकअप में एक ही गांव के 4 युवक सवार थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार व अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने चारों युवकों को पुलिस के नीचे से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया। यहां 1 युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 3 युवकों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।