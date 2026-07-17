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Balrampur Road accident: रिंग रोड पर तेज रफ्तार पिकअप पुलिया में गिरी, 1 युवक की मौत, 3 की हालत गंभीर

Balrampur Road accident news: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज स्थित रिंग रोड पर हुआ हादसा, बाइक की मरम्मत कराने देकर पिकअप से घर लौट रहे 4 युवक हुए हादसे का शिकार
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बलरामपुर

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Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 17, 2026

Balrampur road accident

Pickup fell into the bridge, पुलिया से नीचे गिरी पिकअप (Photo source- Patrika)

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज स्थित रिंग रोड पर शुक्रवार दोपहर सडक़ हादसे में पिकअप सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 घायल (Road accident in Balrampur) हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसा करीब 1.30 बजे हुआ। दरअसल तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर रिंग रोड स्थित पुलिया में करीब 15 फीट नीचे जा गिरी। पिकअप में एक ही गांव के 4 युवक सवार थे। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार व अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने चारों युवकों को पुलिस के नीचे से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया। यहां 1 युवक को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 3 युवकों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

बलरामपुर-रामानुजगंज के सनावल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुर्लूडीह निवासी धुनधुन पिता मुखदेव 21 वर्ष, सुनील यादव पिता बलदेव यादव 35 वर्ष, उमा 21 वर्ष एवं मंगलू पिता भूखन 24 वर्ष अपनी 2 खराब बाइक की मरम्मत कराने शुक्रवार को रामानुजगंज आए थे। दोनों बाइक को उन्होंने गैरेज में बनने के लिए छोड़ दिया।

चारों को ग्राम नवाडीह से पौधे लेकर पिकअप वाहन से अपने गांव लौटना था। पौधे लोड करने के बाद चारों पिकअप में सवार होकर दोपहर करीब डेढ़ बजे रामानुजगंज रिंग रोड होते हुए घर की ओर लौट रहे थे। वे रिंग रोड स्थित स्वाद घर के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार (Road accident) की वजह से चालक ने नियंत्रण खो दिया और पिकअप करीब 15 फीट नीचे पुलिया में जा गिरी।

हादसा (Road accident in Ramanujganj) इतना भीषण था कि धुनधुन पिता मुखदेव 21 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सुनील यादव, बलदेव यादव, उमा एवं मंगलू गंभीर रूप से घायल हो गए।

Balrampur accident: पुलिया से निकालकर ले जाया गया अस्पताल

पुलिया में पिकअप गिरने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग वहां पहुंचे। इसकी सूचना रामानुजगंज पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिया के नीचे पिकअप में फंसे चारों युवकों को बाहर निकाला। इसके बाद चारों को रामानुजगंज अस्पताल लाया गया।

यहां जांच पश्चात पुलिस ने धुनधुन को मृत (Death in road accident) घोषित कर दिया। जबकि प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अन्य तीनों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इधर पीएम पश्चात पुलिस ने शव मृतके परिजन को सौंप दिया। युवक की मौत से उसके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।

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Updated on:

17 Jul 2026 06:03 pm

Published on:

17 Jul 2026 06:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Balrampur Road accident: रिंग रोड पर तेज रफ्तार पिकअप पुलिया में गिरी, 1 युवक की मौत, 3 की हालत गंभीर

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