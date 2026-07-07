Crime Against Girl: नाबालिग लडक़ी को घर बुलाता था फूड इंस्पेक्टर, फिर करता था गंदी हरकतें, विरोध पर कहता था- नौकरी से निकाल दूंगा

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग लडक़ी का लैंगिक उत्पीडऩ करने के मामले (Crime against minor girl) में तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टेम्भुर्ने व उसके सहयोगी शाहरुख को दोषी करार देते हुए दोनों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। वहीं फूड इंस्पेक्टर द्वारा नाबालिग को अवैध रूप से नौकरी पर रखने एवं राशन कार्ड से जुड़े कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को निर्देश दिए हैं। दरअसल फूड इंस्पेक्टर ऑफिस का काम है कहकर नाबालिग को घर बुलाता था, फिर उसके साथ गंदी हरकतें करता था। विरोध पर नौकरी से निकालने और जान से मारने की धमकी देता था। फूड इंस्पेक्टर के इस काम में ड्राइवर भी सहयोग करता था।