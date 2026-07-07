7 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Crime Against Girl: नाबालिग लडक़ी को घर बुलाता था फूड इंस्पेक्टर, फिर करता था गंदी हरकतें, विरोध पर कहता था- नौकरी से निकाल दूंगा

Crime Against Girl in Balrampur: नाबालिग लडक़ी को फूड इंस्पेक्टर ने रखा था ऑफिस में काम करने के लिए, ऑफिस के काम के बहाने बुलाता था घर, गंदी हरकत में ड्राइवर ने भी दिया साथ, कोर्ट ने दोनों को सुनाई 5-5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 07, 2026

Crime against girl

Crime against minor girl (Demo pic)

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग लडक़ी का लैंगिक उत्पीडऩ करने के मामले (Crime against minor girl) में तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टेम्भुर्ने व उसके सहयोगी शाहरुख को दोषी करार देते हुए दोनों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। वहीं फूड इंस्पेक्टर द्वारा नाबालिग को अवैध रूप से नौकरी पर रखने एवं राशन कार्ड से जुड़े कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को निर्देश दिए हैं। दरअसल फूड इंस्पेक्टर ऑफिस का काम है कहकर नाबालिग को घर बुलाता था, फिर उसके साथ गंदी हरकतें करता था। विरोध पर नौकरी से निकालने और जान से मारने की धमकी देता था। फूड इंस्पेक्टर के इस काम में ड्राइवर भी सहयोग करता था।

अभियोजन के अनुसार नाबालिग पीडि़ता (Crime against women) की माता ने थाना रामानुजगंज में शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 जनवरी 2022 को तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टेम्भुर्ने ने उसकी नाबालिग पुत्री को अपने कार्यालय में काम पर रखा। आरोप था कि वह कार्यालय के कार्य के बहाने पीडि़ता को अपने घर बुलाता था और उसके साथ अश्लील हरकतें करता था।

पीडि़ता के विरोध करने पर आरोपी उसे नौकरी से निकालने और परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि पीडि़ता ने घटना (Girl molesting) की जानकारी आरोपी के ड्राइवर एसआरके उर्फ शाहरुख को दी, लेकिन उसने भी आरोपी का साथ देते हुए पीडि़ता को उसकी बात मानने के लिए कहा और नौकरी से निकलवाने की धमकी दी।

Crime against girl by Food Inspector: इन धाराओं में दोषी पाए गए

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरीए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) रामानुजगंज ने सुनवाई के बाद निखिलेश टेम्भुर्ने को पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 तथा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

विभिन्न धाराओं में सुनाई गई सजाओं में अधिकतम 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 24 हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया गया। सह-अभियुक्त शाहरुख को पॉक्सो अधिनियम की धारा 16/17 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित (Food inspector sent imprisonment) किया गया।

दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र कुमार गुप्ता ने पैरवी की। जबकि अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता राजीव दुबे उपस्थित रहे।

Ayushman Card Fraud: लक्ष्मी नारायण अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड ब्लॉक बताकर मरीज से वसूले 1.60 लाख, फिर कार्ड से भी निकाल लिए 1.50 लाख

ये भी पढ़ें
Ayushman card fraud

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Jul 2026 09:13 pm

Published on:

07 Jul 2026 09:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Crime Against Girl: नाबालिग लडक़ी को घर बुलाता था फूड इंस्पेक्टर, फिर करता था गंदी हरकतें, विरोध पर कहता था- नौकरी से निकाल दूंगा

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Women Murder: सिंचाई कॉलोनी में रह रही महिला की हत्या, मिलने आई थी बेटी, दरवाजा खोला तो लाश देख उड़ गए होश

Women murder
बलरामपुर

Balrampur Road Accident: बाइक भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर, हादसे के बाद लगी आग से दोनों बाइक जलकर खाक- See Video

Balrampur road accident
बलरामपुर

मानसून में बरतें सावधानी! जंगली मशरूम खाने से 9 लोगों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में इलाज जारी

Balrampur Food Poisonin
बलरामपुर

Cattle Smuggling: सुबह नींद खुली तो घर के बाहर खड़ी थी पंक्चर स्कॉर्पियो, पास जाकर देखा तो बुलानी पड़ गई पुलिस

Cattle smuggling
बलरामपुर

Murder in Illegal Relation: मौसेरी बहन से अवैध संबंध का था शक, पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, मिली आजीवन कारावास की सजा

Murder in illegal relation
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.