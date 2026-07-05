5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Cattle Smuggling: सुबह नींद खुली तो घर के बाहर खड़ी थी पंक्चर स्कॉर्पियो, पास जाकर देखा तो बुलानी पड़ गई पुलिस

Cattle Smuggling in Balrampur: झारखंड के बूचडख़ाना ले जाए जाने की जताई जा रही आशंका, पुलिस ने 5 गोवंशों को बरामद कर जब्त किया वाहन, वाहन नंबर से आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही पुलिस
2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jul 05, 2026

Cattle smuggling

Cattle smuggling, स्कॉर्पियो में कू्ररतापूर्वक बंधे मवेशी (Photo- Patrika)

कुसमी। झारखंड की ओर कथित रूप से वध के लिए ले जाए जा रहे 5 गो वंशों (Cattle smuggling case) से भरी एक स्कॉर्पियो का टायर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत रास्ते में पंक्चर हो गया। इसके बाद वाहन में सवार मवेशी तस्कर और उनके साथी फरार हो गए। स्कॉर्पियो वे ले नहीं जा पाए। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पहले सरपंच को दी। सरपंच द्वारा मामले की सूचना कुसमी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कुसमी पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो के भीतर क्रूरतापूर्वक बांधे गए 4 बैल और एक गाय को बरामद कर लिया। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरु कर दी है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोदवा के सरपंच विजय पैकरा को 3 जुलाई की सुबह ग्रामीण कुंवर राम पैकरा ने सूचना दी कि उनके घर के पास मेन रोड पर एक सिल्वर रंग की स्कॉर्पियो क्रमांक जे एच 01क्यू-7595 खड़ी है, जिसमें मवेशियों को बेरहमी (Cattle smuggling in Kusmi) से ठूंस-ठूंसकर बांधा गया है।

मौके पर पहुंचकर सरपंच ने देखा कि वाहन का एक टायर पंक्चर है और उसमें 1 गाय तथा 4 बैल रस्सियों से बंधे हुए हैं। वाहन चालक और अन्य लोग मौके से फरार (Cattle smugglers escaped) थे। सरपंच ने तत्काल इसकी सूचना थाना कुसमी को दी। सूचना पर प्रधान आरक्षक प्रताप टोप्पो एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि मवेशियों को क्रूरतापूर्वक वाहन में भरकर झारखंड स्थित बूचडख़ाने ले जाए जाने की आशंका है। पुलिस ने सभी मवेशियों को सुरक्षित कब्जे में लेकर वाहन जब्त कर लिया।

Cattle smuggling news: टायर पंक्चर ने खोली तस्करों की पोल

यदि स्कॉर्पियो का टायर पंचर नहीं होता तो आरोपित मवेशियों को झारखंड की ओर ले जाने में सफल हो जाते। पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धाराओं 4, 6 एवं 10 तथा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(घ) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरु कर दी है। पुलिस अब स्कॉर्पियो के पंजीयन नंबर के आधार पर वाहन मालिक और फरार आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

Ambikapur Road Accident: एनएच पर तेज रफ्तार मार्शल ने युवक को मारी टक्कर, ऑन द स्पॉट डेथ, बाइक के उड़े परखच्चे

ये भी पढ़ें
Ambikapur road accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Jul 2026 08:42 pm

Published on:

05 Jul 2026 08:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Cattle Smuggling: सुबह नींद खुली तो घर के बाहर खड़ी थी पंक्चर स्कॉर्पियो, पास जाकर देखा तो बुलानी पड़ गई पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Murder in Illegal Relation: मौसेरी बहन से अवैध संबंध का था शक, पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, मिली आजीवन कारावास की सजा

Murder in illegal relation
बलरामपुर

Attack on Mother: छोटी सी बात पर बुजुर्ग मां के ऊपर डंडे-टांगी से हमला, बचाने पहुंचे छोटे भाई को डेढ़ किमी तक दौड़ाया

Attack on mother
बलरामपुर

Sky Lightning Fell: पेड़ पर गिरी आकाशीय बिजली तो भूकंप की तरह हिल गया घर, दीवारों पर आईं दरारें, 4 बच्चे समेत 7 आए चपेट में

Sky lightning in Balrampur
बलरामपुर

Snake Bite: सोते समय युवक को पैर में किसी चीज के काटने का हुआ एहसास, लेकिन नहीं दिया ध्यान, सुबह मौत

Snake bite
बलरामपुर

Constable died: थाने के ऊपर कमरे में सो रहे आरक्षक की संदिग्ध हालत में मौत, तडक़े ड्राइवर को किया था फोन

Constable died
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.