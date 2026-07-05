Cattle Smuggling: सुबह नींद खुली तो घर के बाहर खड़ी थी पंक्चर स्कॉर्पियो, पास जाकर देखा तो बुलानी पड़ गई पुलिस

कुसमी। झारखंड की ओर कथित रूप से वध के लिए ले जाए जा रहे 5 गो वंशों (Cattle smuggling case) से भरी एक स्कॉर्पियो का टायर बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत रास्ते में पंक्चर हो गया। इसके बाद वाहन में सवार मवेशी तस्कर और उनके साथी फरार हो गए। स्कॉर्पियो वे ले नहीं जा पाए। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पहले सरपंच को दी। सरपंच द्वारा मामले की सूचना कुसमी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कुसमी पुलिस मौके पर पहुंची और स्कॉर्पियो के भीतर क्रूरतापूर्वक बांधे गए 4 बैल और एक गाय को बरामद कर लिया। पुलिस ने स्कॉर्पियो जब्त कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरु कर दी है।