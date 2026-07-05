Ambikapur Road Accident: एनएच पर तेज रफ्तार मार्शल ने युवक को मारी टक्कर, ऑन द स्पॉट डेथ, बाइक के उड़े परखच्चे

अंबिकापुर. अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे-130 पर लखनपुर से लगे रेणुका नदी के पास शनिवार की रात तेज रफ्तार मार्शल वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे (Road accident) में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए, जबकि युवक के सिर व चेहरे में गंभीर चोटें आईं। शरीर से ज्यादा मात्रा में खून बह जाने से उसकी जान नहीं बच पाई। बताया जा रहा है कि मार्शल में सवार लोग शराब के नशे में धुत थे। घटना के बाद मौके पर ही वाहन छोडक़र लोग फरार हो गए।