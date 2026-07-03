Wasseypur Gangster Shabbir: अंबिकापुर में छिपा था वासेपुर का गैंगस्टर शब्बीर, धनबाद पुलिस को चकमा देकर फरार, डॉन फहीम की मां और मौसी को मारी थी गोली

अंबिकापुर। मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर की असली कहानी का गैंगस्टर शब्बीर आलम (Wasseypur Gangster Shabbir escaped) सालों से अंबिकापुर में छिपा हुआ था। उसने अपने भाई व साथियों के साथ मिलकर कोल माफिया और डॉन फहीम खान की मां और मौसी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह झारखंड के धनबाद कोर्ट से वर्ष 2013 में फरार हो गया था। तब से वह अंबिकापुर में पहचान छिपाकर रह रहा था। धनबाद पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो वह 3 दिन पहले अंबिकापुर पहुंची थी। इसकी सूचना उन्होंने सरगुजा पुलिस (Surguja police) को नहीं दी थी। जब धनबाद पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापा मारा तो सादे कपड़े की वजह से पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। इसी बीच मौका पाकर गैगस्टर शब्बीर आलम फरार हो गया। इसके बाद धनबाद पुलिस ने एसपी को सूचना दी। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है।