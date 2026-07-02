Triple Murder Case: सीबीआई के हवाले तिहरा हत्याकांड, इधर सर्व ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज ने की ये डिमांड

अंबिकापुर/बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौगई में 16 जून की रात भाजपा नेता समेत 3 की कार में जिंदा जलाकर हत्या (Triple murder in Koria) कर दी गई थी। राज्य सरकार की सहमति से अब इस जघन्य हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। इधर सरगुजा संभागीय सर्व ब्राह्मण समाज ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आईजी को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं बिना किसी बाहरी दबाव के जांच कराने की मांग की है। वहीं क्षत्रिय समाज ने कोरिया कलेक्टर के माध्यम से सीएम, गृहमंत्री व डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपकर नौगई हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों को कठोर दंड दिलाने गुहार लगाई है।