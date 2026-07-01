Road Accident: रामगढ़ से पैदल घर लौट रहे आधा दर्जन लडक़ों को ट्रक ने मारी टक्कर, 1 की मौत, 6 घायल

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे पर उदयपुर के पास मंगलवार की रात रामगढ़ से पैदल घर लौट रहे आधा दर्जन से अधिक नाबालिग लडक़ों को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे (Road accident on NH) में सभी सडक़ पर इधर-उधर जा गिरे। टक्कर से किसी का सिर फटा, किसी का पैर तो किसी का जबड़ा टूट गया। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम ने सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। अंबिकापुर में इलाज के दौरान 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि अन्य का इलाज जारी है। इधर हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।