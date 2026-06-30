CM in Ramgarh: सीएम ने रामगढ़ के विकास के लिए दिए 1 करोड़, कहा- उदयपुर-डूमरडीह को मिलाकर बनेगा नगर पंचायत

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के ऐतिहासिक रामगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 (Ramgarh Mahotsava) के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहुंचे थे। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देने तथा उदयपुर और डूमरडीह को मिलाकर नया नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ केवल ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक विरासत का प्रतीक है, जिसे आने वाली पीढिय़ों के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है।