Ramgarh Mahotsava: पर्यटन मंत्री ने किया रामगढ़ महोत्सव का शुभारंभ, सांसद बोले- रामगढ़ को दिलाएंगे विश्व स्तरीय पहचान

कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री ने कहा कि रामगढ़ (Ramgarh in Surguja) केवल सरगुजा ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है। राज्य सरकार इसके संरक्षण और पर्यटन विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महोत्सव क्षेत्र की लोक संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व और साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि होंगे।