Ramgarh Mahotsava: ऐतिहासिक धरोहर रामगढ़ में नई दिल्ली के कलाकार करेंगे रामलीला, अंतिम दिन शामिल होंगे सीएम

अंबिकापुर। सरगुजा की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक धरोहर रामगढ़ में आषाढ़ के प्रथम दिवस 29 एवं 30 जून को दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 (Ramgarh Mahotsava in Surguja) का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य एवं पर्यटन का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। महोत्सव में जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, इतिहासकार, कलाकार, पर्यटक तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल होंगे। महोत्सव की खास बात यह है कि इस बार नई दिल्ली के कलाकार रामलीला की प्रस्तुति देंगे।