Snake Bite: नींद खुलते ही महिला चिल्लाई- मुझे सांप ने काट लिया है, खोजने पर मिला पेटीकोट के अंदर, हुई मौत

अंबिकापुर। बारिश का सीजन शुरु होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं बढऩे लगी हैं। इसी बीच सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 26 जून की रात सो रही महिला को सांप (Snake bite in Surguja) ने डस लिया। इसी बीच उसकी नींद खुली तो वह चिल्लाने लगी कि उसे सांप ने काट लिया है। आवाज सुनकर परिजन उठे और खोजबीन शुरु की तो महिला के पेटीकोट के अंदर करैंत सांप मिला। फिल महिला को स्थानीय अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान शनिवार की शाम उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में मातम पसरा हुआ है।