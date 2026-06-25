आधी रात बेटी बोली- मां मुझे किसी चीज ने काट लिया है, देखा तो बिस्तर पर लेटी थी काली मौत, नहीं बच पाई जान

अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के राजपुर और सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत युवती और अधेड़ को सोते समय सांप ने डस (Snake bite in Balrampur) लिया। दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दरअसल युवती अपनी मां के साथ कमरे में जमीन पर सोई थी। आधी रात उसने कहा कि उसे किसी चीज ने काट लिया है। जब मां ने देखा तो बिस्तर पर सांप लेटा हुआ था। वहीं दूसरी घटना में 51 वर्षीय एक ग्रामीण को जमीन पर सोते समय जहरीले सांप ने डस लिया। उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती व अधेड़ की मौत से उनके परिजनों में मातम पसरा हुआ है।