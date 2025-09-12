Snake bite in hotel: होटल में सो रही महिला को करैत सांप ने डसा, आधी रात संचालक को बताया, फिर हो गई मौत

अंबिकापुर। होटल में सो रही एक महिला कर्मचारी को आधी रात करैंत सांप (Snake bite in hotel) ने डस लिया। इसकी सूचना उसने होटल मालिक को दी। सूचना मिलते ही होटल संचालक वहां पहुंचा और महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। महिला को यहां लाया गया, इस दौरान जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीएम पश्चात पुलिस ने शव उसके परिजन को सौंप दिया है।
कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डुमरिया निवासी रितेश साहू के कान्हा स्वीट्स में सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लालपुर निवासी सीमा मिंज पति मथुरा मिंज 40 वर्ष (Snake bite in hotel) काम करती थी। होटल संचालक ने पुलिस को बताया कि गायत्री मंदिर, पंडोपारा में वह होटल का संचालन करता है।
सीमा मिंज उसके यहां पिछले 6 माह से काम कर रही थी। 11 सितंबर की रात को वह होटल में सोई थी, एक अन्य कर्मचारी जयशंकर गोंड़ भी सोया था। देर रात 2 बजे सीमा को सांप ने डस (Snake bite in hotel) लिया। इसकी सूचना उसने मोबाइल पर उसे दी।
उसने बताया कि पैर में करैंत सांप ने डस (Snake bite in hotel) लिया है। 15 मिनट बाद वह होटल पहुंचा और महिला को बाइक पर बैठाकर पटना अस्पताल में भर्ती कराया। होटल संचालक का कहना है कि इस दौरान महिला बातचीत कर रही थी।
पटना अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल बैकुंठपुर में भर्ती कराया गया। यहां करीब 1 घंटे तक चले उपचार के बाद उसे डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत (Snake bite in hotel) घोषित कर दिया।