Snake bite in hotel: होटल में सो रही महिला को करैत सांप ने डसा, आधी रात संचालक को बताया, फिर हो गई मौत

अंबिकापुर। होटल में सो रही एक महिला कर्मचारी को आधी रात करैंत सांप (Snake bite in hotel) ने डस लिया। इसकी सूचना उसने होटल मालिक को दी। सूचना मिलते ही होटल संचालक वहां पहुंचा और महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। महिला को यहां लाया गया, इस दौरान जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीएम पश्चात पुलिस ने शव उसके परिजन को सौंप दिया है।