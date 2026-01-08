Commits suicide: पिता के नाम से लिया था ट्रैक्टर, फाइनेंस कंपनी से किश्त जमा करने आया फोन, दबाव में युवक ने दे दी जान

अंबिकापुर। बलरामपुर जिले के ग्राम धनगांव में फाइनेंस कंपनी के दबाव से परेशान एक युवक ने कीटनाशक का सेवन कर लिया था। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया था। यहां इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी मौत (Commits suicide) हो गई। मृतक ने अपने पिता के नाम से ट्रैक्टर फाइनेंस कराया था। दूसरी किश्त के रूप में 80 हजार रुपए जमा करने का फोन आया था। कंपनी के कर्मचारी से बात करने के बाद ही उसने घातक कदम उठा लिया।