Commits suicide: शहर से लगे जंगल में युवती की फांसी पर लटकी मिली लाश, नीचे पड़ा था बैग, पिता बोला- अच्छा हुआ

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर शहर से लगे खलिबा जंगल में रविवार की सुबह एक 19 वर्षीय युवती की पेड़ पर लटकती लाश (Commits suicide) मिलने से सनसनी फैल गई है। शव के नीचे ही उसका बैग पड़ा हुआ था। सरपंच की सूचना पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। बैग की तलाशी में उसका आधार कार्ड तथा एक युवक का फोटो मिला। पुलिस ने शव को उतरवाकर पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। युवती के परिेजनों को भी पुलिस ने सूचना दी। पता चला कि युवती अपने ससुराल से भागकर अंबिकापुर में ही किराए के मकान में रह रही थी।