Commits suicide: शहर से लगे जंगल में युवती की फांसी पर लटकी मिली लाश, नीचे पड़ा था बैग, पिता बोला- अच्छा हुआ

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर शहर से लगे खलिबा जंगल में रविवार की सुबह एक 19 वर्षीय युवती की पेड़ पर लटकती लाश (Commits suicide) मिलने से सनसनी फैल गई है। शव के नीचे ही उसका बैग पड़ा हुआ था। सरपंच की सूचना पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। बैग की तलाशी में उसका आधार कार्ड तथा एक युवक का फोटो मिला। पुलिस ने शव को उतरवाकर पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। युवती के परिेजनों को भी पुलिस ने सूचना दी। पता चला कि युवती अपने ससुराल से भागकर अंबिकापुर में ही किराए के मकान में रह रही थी।
शहर से लगे ग्राम खलिबा जंगल में रविवार की सुबह करीब 9 बजे एक युवती की पेड़ पर लटकी लाश मिली। ग्रामीणों ने शव देख सरपंच को सूचना दी। सरपंच की सूचना पर गांधीनगर टीआई प्रदीप जायसवाल अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरु की। युवती के शव (Commits suicide) के नीचे उसका बैग और मोबाइल पड़ा हुआ था।
पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें युवती का आधार कार्ड तथा एक युवक का फोटो मिला। आधार कार्ड के आधार पर युवती की पहचान सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जामडीह, देवगढ़ निवासी निशा पिता स्व. बालमुकुंद के रूप में हुई। पुलिस ने शव उतरवाकर (Commits suicide) पीएम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। वहीं उसके परिजनों को सूचना दी गई।
पुलिस ने जब मोबाइल से मृत युवती के पिता को सूचना दी तो उसने बताया कि बेटी की शादी उन्होंने कर दी थी, लेकिन वह ससुराल से भाग गई थी। वह अंबिकापुर में ही किराए के मकान में रहकर किसी होटल में काम कर रही थी।
पिता ने यह भी कहा कि अच्छा हुआ कि उसने फांसी (Commits suicide) लगा ली। वहीं सुबह उसे घटनास्थल के आस-पास घूमते हुए लडक़ों ने देखा था। इसके बाद फांसी के फंदे पर उसका शव मिला।
