Mainpat cold: सरगुजा में जमकर पड़ रही ठंड, मैनपाट का पारा पहुंचा 3.6 डिग्री, लोग ले रहे अलाव का सहारा

अंबिकापुर. पिछले 6-7 दिनों से उत्तरी-पश्चिमोत्तरी शुष्क हवाओं के निर्बाध प्रवाह से अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान लगातार 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यह दैनिक सामान्य न्यूनतम तापमान से लगातार 4.5 डिग्री या इससे अधिक के निगेटिव विचलन पर रह रहा है। शुष्क वायु प्रवाह के कारण इन दिनों अम्बिकापुर सहित पूरे संभाग में शीतलहर की स्थिति निर्मित है। वहीं छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से विख्यात मैनपाट (Mainpat cold) की बात करें तो शनिवार को यहां का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया।