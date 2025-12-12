Bus-bike accident: तेज रफ्तार बस और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, एक घायल, डर से अस्पताल से भागा

Accidental bike (Photo- Patrika)
कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी में तेज रफ्तार बस बाइक सवार 3 युवकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत (Bus-bike accident) हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नगर के कुसमी-अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर शुक्रवार की देर शाम जनपद पंचायत कार्यालय और बाबूनाथ साय के मकान के बीच हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही कुसमी थाना प्रभारी विरासत कुजूर, तहसीलदार एवं सीईओ मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई पूरी की।
कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोतीनगर निवासी सुशील नगेशिया पिता कुंवर नगेशिया उम्र 18 वर्ष, उसपाल नगेशिया पिता चागुड़ नगेशिया उम्र 18 वर्ष और संजू नगेशिया उम्र 19 वर्ष बाइक क्रमांक सीजी 30 एफ -1944 से घूमने व निजी कार्य से शुक्रवार को कुसमी (Bus-bike accident) आए थे। देर शाम लगभग 6 बजे वे अपने गांव लौट रहे थे।
जैसे ही वे जनपद कार्यालय के आगे अंबिकापुर मुख्य मार्ग में बाबूनाथ साय के घर के समीप पहुंचे, तभी बगीचा से कुसमी की ओर आ रही तेज रफ्तार बस क्रमांक सीजी 14 जी 0136 सेे उनकी बाइक टकरा गई। इस हादसे (Bus-bike accident) में गंभीर चोट लगने से सुशील नगेशिया और उसपाल नगेशिया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
तीसरा युवक संजू नगेशिया गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना (Bus-bike accident) के बाद संजू को कुसमी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वह भय के कारण भाग गया।
हादसे (Bus-bike accident) के बाद सडक़ पर करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति रही। पुलिस और प्रशासन ने दुर्घटनाग्रस्त बस व बाइक को हटवाया तथा सडक़ पर बिखरे शीशे व अन्य मलबे को साफ कर आवागमन बहाल किया।
थाना प्रभारी विरासत कुजूर दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। कुछ देर बाद तहसीलदार व सीईओ भी घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्घटना की खबर मिलते ही मृतकों के परिजन और मोतीनगर गांव में मातम पसर गया है।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग