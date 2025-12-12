Bus-bike accident: तेज रफ्तार बस और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, एक घायल, डर से अस्पताल से भागा

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कुसमी में तेज रफ्तार बस बाइक सवार 3 युवकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत (Bus-bike accident) हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा नगर के कुसमी-अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर शुक्रवार की देर शाम जनपद पंचायत कार्यालय और बाबूनाथ साय के मकान के बीच हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही कुसमी थाना प्रभारी विरासत कुजूर, तहसीलदार एवं सीईओ मौके पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई पूरी की।