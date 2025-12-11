MLA caste certificate case: Video: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति मामले की सुनवाई की तिथि फिर बढ़ी, दोनों के अधिवक्ताओं ने ये कहा

बलरामपुर/राजपुर। प्रतापपुर से भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र (MLA caste certificate case) मामले की गुरुवार को बलरामपुर कलेक्टोरेट में जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे। विधायक की ओर से अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज व साक्ष्य पेश करने का समय मांगा गया। इस पर समिति ने अगली सुनवाई की तिथि 29 दिसंबर को निर्धारित की है। 27 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में सर्व आदिवासी समाज के काफी संख्या में लोगों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया था, इसे देखते कलेक्टोरेट के 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू की गई है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। विधायक को सुनवाई का फिर अवसर दिए जाने से समाज के लोग नाराज हो गए और शाम को एनएच जाम कर प्रदर्शन किया।