11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

MLA caste certificate case: Video: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति मामले की सुनवाई की तिथि फिर बढ़ी, दोनों के अधिवक्ताओं ने ये कहा

MLA caste certificate case: प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र का मामला, बलरामपुर कलेक्टोरेट के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 की गई है लागू, भारी संख्या में पुलिस बल की थी तैनाती

3 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 11, 2025

MLA caste certificate case

Sarv Adivasi samaj in Balrampur (Photo- Patrika)

बलरामपुर/राजपुर। प्रतापपुर से भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र (MLA caste certificate case) मामले की गुरुवार को बलरामपुर कलेक्टोरेट में जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष रखे। विधायक की ओर से अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज व साक्ष्य पेश करने का समय मांगा गया। इस पर समिति ने अगली सुनवाई की तिथि 29 दिसंबर को निर्धारित की है। 27 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में सर्व आदिवासी समाज के काफी संख्या में लोगों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया था, इसे देखते कलेक्टोरेट के 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू की गई है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। विधायक को सुनवाई का फिर अवसर दिए जाने से समाज के लोग नाराज हो गए और शाम को एनएच जाम कर प्रदर्शन किया।

जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र (MLA caste certificate case) छानबीन समिति के सामने विधायक की ओर से अधिवक्ता उदय प्रकाश सिन्हा जबकि शिकायत कर्ता की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय पेश हुए। दोनों ने अपने-अपने पक्ष रखे। इस पर समिति ने सुनवाई की अगली तिथि फिर बढ़ाते हुए 29 दिसंबर को नियत कर दी है।

इधर सुनवाई तिथि (MLA caste certificate case) के दिन बलरामपुर में आज भी भारी संख्या में सर्व आदिवासी समाज के नेता, जनप्रतिनिधि व समाज के लोग पहुंचे थे। उन्हें बलरामपुर साप्ताहिक बाजार के पास ही रोका गया था।

सुनवाई की तिथि बढऩे की बात सुनकर समाज के लोगों ने साप्ताहिक बाजार के पास ही सभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने नारे भी लगाए। इधर किसी भी अनहोनी से निपटने पुलिस बल की तैनाती की गई थी।

एनएच जाम कर किया प्रदर्शन

शाम करीब 4 बजे समाज के लोग उग्र हो गए और वे बेरिकेड तोडक़र कलेक्टोरेट जाने लगे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें चांदो चौक के पास रोक लिया। फिर लोगों व पुलिस के बीच थोड़ी देर तक धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान बलरामपुर में चांदो चौक पर एनएच जाम कर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि बार-बार विधायक को अवसर दिया जा रहा है।

विधायक के अधिवक्ता ने ये कहा

विधायक की ओर से अधिवक्ता उदय प्रकाश सिन्हा जिला स्तरीय छानबीन समिति के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि हमनें विगत 3 पेशियों (MLA caste certificate case) में इस आशय की आपत्ति दर्ज कराई थी कि जिला स्तरीय छानबीन समिति को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उसका जवाब विपक्ष द्वारा दिया गया है। आगामी तर्क के लिए 29 दिसंबर की तिथि नियत की गई है।

बचाव पक्ष के वकील ने मांगा है समय

शिकायतकर्ता की ओर से छानबीन समिति के समक्ष अधिवक्ता संतोष पांडेय पेश हुए। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष की ओर से समय मांगा गया है। 29 दिसंबर को अगली पेशी रखी गई है। जिस तरह से आज बलरामपुर में पुलिस बल तैनात किया गया है, इससे लगता है कि कहीं न कहीं मामला (MLA caste certificate case) सत्य है कि विधायक ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीता है।

अजजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने ये कहा

अजजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानू प्रताप सिंह का कहना है कि बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश करने और बहस करने के लिए समय मांगा (MLA caste certificate case) गया है। 29 दिसंबर को पुन: आना पड़ेगा। आज भी हमारे अधिवक्ता ने यही कहा कि आप लगातार सुनवाई करिए।

जनता व समाज के लोग जानना चाह रहे हैं तथा सभी इस बात को समझ रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र में कहीं न कहीं त्रुटि है। छानबीन समिति को भी इसका भान हो चुका है। इस वजह से बचाव पक्ष को सारे दस्तावेजों को जमा करने कहा गया है।

ये भी पढ़ें

Good news: मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में पहली बार हुई रीनल बायोप्सी, किडनी उपचार में जुड़ी बड़ी उपलब्धि, अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहर
अंबिकापुर
Good news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Dec 2025 05:01 pm

Published on:

11 Dec 2025 04:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / MLA caste certificate case: Video: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति मामले की सुनवाई की तिथि फिर बढ़ी, दोनों के अधिवक्ताओं ने ये कहा

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

MLA caste certificate case: विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति मामले की सुनवाई शुरु, कलेक्टोरेट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

MLA caste certificate case
बलरामपुर

Cattle smuggling: आधी रात फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने तस्करों का किया पीछा, खेत में पिकअप पलटाकर भागने लगे, 1 गिरफ्तार, 2 फरार

Cattle smuggling
बलरामपुर

PM आवास योजना बना कई गरीबों का सहारा

अब न बारिश का डर, न खतरे का... PM आवास योजना बना कई गरीबों का सहारा, बदली ग्रामीण परिवार की जिंदगी(photo-patrika)
बलरामपुर

Woman murder: 4 बच्चों की मौत से बौखलाई मां ने पड़ोस की बुजुर्ग महिला को टांगी से काट डाला, दूसरी घर में नहीं मिली वरना…

Woman murder
बलरामपुर

Illegal paddy: सीजी-यूपी बॉर्डर पर पहुंचे कलेक्टर, कहा- धान तस्करों पर रखो कड़ी नजर, इधर SDM ने पकड़ लिया ट्रक में लदा 400 बोरा धान

Illegal paddy
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.