Woman murder: 4 बच्चों की मौत से बौखलाई मां ने पड़ोस की बुजुर्ग महिला को टांगी से काट डाला, दूसरी घर में नहीं मिली वरना…

कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी। तीसरे बच्चे की मौत के बाद से वह पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग व गांव की एक अन्य महिला पर जादू-टोना करने का शक करने लगी थी। उसे लगता था कि उन्होंने ही जादू-टोना कर उसके बच्चों को मार डाला है। रविवार को महिला टांगी लेकर बुजुर्ग महिला की बाड़ी में पहुंची और उसे काम करते देख उस पर टांगी से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या (Woman murder) कर दी। दूसरी महिला की भी हत्या करने वह खोज रहीं थी, लेकिन वह मवेशी चराने चली गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।