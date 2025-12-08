Woman murder: 4 बच्चों की मौत से बौखलाई मां ने पड़ोस की बुजुर्ग महिला को टांगी से काट डाला, दूसरी घर में नहीं मिली वरना…

Old age woman murder (Photo- Patrika)
कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी। तीसरे बच्चे की मौत के बाद से वह पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग व गांव की एक अन्य महिला पर जादू-टोना करने का शक करने लगी थी। उसे लगता था कि उन्होंने ही जादू-टोना कर उसके बच्चों को मार डाला है। रविवार को महिला टांगी लेकर बुजुर्ग महिला की बाड़ी में पहुंची और उसे काम करते देख उस पर टांगी से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या (Woman murder) कर दी। दूसरी महिला की भी हत्या करने वह खोज रहीं थी, लेकिन वह मवेशी चराने चली गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम गुटराडीह निवासी सीतापति नगेशिया पति लालमोहन 30 वर्ष के 4 बच्चों की मौत पिछले कुछ वर्षों में पेट दर्द और अन्य बीमारियों के कारण हो चुकी थी। एक सप्ताह पहले उसके तीसरे बेटे की मौत (Woman murder) हुई थी।
इसके बाद सीतापति को शक था कि उसके पड़ोस में रहने वाली चंद्रकली नगेशिया 55 वर्ष और गांव की एक अन्य महिला उसके बच्चों पर जादू-टोना करती हैं। इसी कारण वह लगातार मानसिक तनाव और आक्रोश में थी। रविवार शाम करीब 4 बजे सीतापति टांगी लेकर घर से निकली और अपने बाड़ी में काम कर रही चंद्रकली पर हमला (Woman murder) कर दिया।
सिर एवं पर हुए ताबड़तोड़ वार से चंद्रकली की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि आरोपी महिला गांव की दूसरी महिला की भी हत्या (Woman murder) करने निकली थी, लेकिन वह उस समय मवेशी चराने गई थी, जिससे वह बच गई।
घटना की सूचना मिलते ही कुसमी थाना प्रभारी विरासत कुजूर दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी सीतापति को गिरफ्तार कर हत्या (Woman murder) में प्रयुक्त टांगी जब्त किया। पुलिस ने मामले में धारा 103 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया
