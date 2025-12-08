8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Woman murder: 4 बच्चों की मौत से बौखलाई मां ने पड़ोस की बुजुर्ग महिला को टांगी से काट डाला, दूसरी घर में नहीं मिली वरना…

Woman murder: जब तीसरे बेटे की हुई मौत तो पड़ोस की महिला पर करने लगी थी शक, दूसरी महिला मवेशी चराने निकल गई थी, इस वजह से बच गई जान, पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 08, 2025

Woman murder

Old age woman murder (Photo- Patrika)

कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी। तीसरे बच्चे की मौत के बाद से वह पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग व गांव की एक अन्य महिला पर जादू-टोना करने का शक करने लगी थी। उसे लगता था कि उन्होंने ही जादू-टोना कर उसके बच्चों को मार डाला है। रविवार को महिला टांगी लेकर बुजुर्ग महिला की बाड़ी में पहुंची और उसे काम करते देख उस पर टांगी से ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या (Woman murder) कर दी। दूसरी महिला की भी हत्या करने वह खोज रहीं थी, लेकिन वह मवेशी चराने चली गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम गुटराडीह निवासी सीतापति नगेशिया पति लालमोहन 30 वर्ष के 4 बच्चों की मौत पिछले कुछ वर्षों में पेट दर्द और अन्य बीमारियों के कारण हो चुकी थी। एक सप्ताह पहले उसके तीसरे बेटे की मौत (Woman murder) हुई थी।

इसके बाद सीतापति को शक था कि उसके पड़ोस में रहने वाली चंद्रकली नगेशिया 55 वर्ष और गांव की एक अन्य महिला उसके बच्चों पर जादू-टोना करती हैं। इसी कारण वह लगातार मानसिक तनाव और आक्रोश में थी। रविवार शाम करीब 4 बजे सीतापति टांगी लेकर घर से निकली और अपने बाड़ी में काम कर रही चंद्रकली पर हमला (Woman murder) कर दिया।

सिर एवं पर हुए ताबड़तोड़ वार से चंद्रकली की मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया कि आरोपी महिला गांव की दूसरी महिला की भी हत्या (Woman murder) करने निकली थी, लेकिन वह उस समय मवेशी चराने गई थी, जिससे वह बच गई।

Woman murder: आरोपी महिला गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही कुसमी थाना प्रभारी विरासत कुजूर दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी सीतापति को गिरफ्तार कर हत्या (Woman murder) में प्रयुक्त टांगी जब्त किया। पुलिस ने मामले में धारा 103 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया

ये भी पढ़ें

Student commits suicide: बहन ने मोबाइल और 100 रुपए नहीं दिए नाराज हो गया 9वीं का छात्र, पिता से की हाथापाई, फिर लगा ली फांसी
बलरामपुर
Student commits suicide

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 08:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Woman murder: 4 बच्चों की मौत से बौखलाई मां ने पड़ोस की बुजुर्ग महिला को टांगी से काट डाला, दूसरी घर में नहीं मिली वरना…

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Illegal paddy: सीजी-यूपी बॉर्डर पर पहुंचे कलेक्टर, कहा- धान तस्करों पर रखो कड़ी नजर, इधर SDM ने पकड़ लिया ट्रक में लदा 400 बोरा धान

Illegal paddy
बलरामपुर

Student commits suicide: बहन ने मोबाइल और 100 रुपए नहीं दिए नाराज हो गया 9वीं का छात्र, पिता से की हाथापाई, फिर लगा ली फांसी

Student commits suicide
बलरामपुर

Collector fake WhatsApp ID: बलरामपुर कलेक्टर के नाम से किसी ने बना लिया फर्जी व्हाटसएप अकाउंट, कलेक्टर ने लोगों से ये कहा

Collector fake WhatsApp ID
बलरामपुर

Teacher slapped student case: दूसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ मारने वाला शिक्षक गिरफ्तार, गिनती सुनाने में की थी गलती

Teacher slapped student case
बलरामपुर

मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज..! 4 साल की मासूम से नाबालिग लड़के ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

मासूम की तबीयत बिगड़ी तो खुला राज..! 4 साल की मासूम से नाबालिग लड़के ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.